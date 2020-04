Provincie en Streekfonds geven financiële steun aan woonzorgcentra tijdens coronacrisis: deze 12 uit onze regio krijgen extra duwtje Timmy Van Assche

28 april 2020

17u19 0 Oostende De provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds geven veertig woonzorgcentra een duwtje in de rug. Veel centra worden namelijk geconfronteerd met uitzonderlijke kosten voor de ondersteuning van bewoners en personeel. Na een algemene oproep werden nu de geselecteerde instellingen bekend gemaakt.

“Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven”, zegt Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van het West-Vlaamse Streekfonds . “Er werd massaal gereageerd op de oproep en binnen het beschikbare budget werden veertig woonzorgcentra geselecteerd die elk 5.000 euro krijgen. met die som kan worden tegemoetgekomen in de meest urgente kosten naar aanleiding van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal, het opzetten van acties om sociale isolatie tegen te gaan en de scheiding van besmette en niet-besmette bewoners en personeel mogelijk te maken.” De provincie zelf maakt ook bijkomend budget vrij. Ze doet hiervoor onder meer beroep op Europese middelen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Interreg’ tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Op korte termijn zal in totaal zo’n 400.000 euro aan West-Vlaamse woonzorgcentra worden toegewezen als ‘noodhulp’.

12 gelukkigen

In onze regio West- en Middenkust mogen twaalf woonzorgcentra een extraatje noteren. In Oostende gaat het om Ons Geluk, de Duipieper, Sint-Monica, 't Ponton en Zorg aan Zee, waaronder de Boarebreker en Lacourt vallen. Er gaat ook financiële steun naar Blijvelde in Kortemark, De Zathe en Ten Anker in Nieuwpoort, Ter Linden in Veurne, Sint-Bernardus in De Panne, en Zilvervogel in zowel Lo-Reninge als Woumen.

Projectoproep

In navolging van de oproep voor woonzorgcentra, loopt momenteel ook een oproep voor organisaties die zich specifiek richten op het voorkomen en/of doorbreken van sociaal isolement van mensen in armoede of kwetsbare kinderen. Voor organisaties die hun reguliere werking tijdens de coronacrisis niet kunnen garanderen voorzien de provincie en het Streekfonds in totaal 125.000 euro waarbij per organisatie maximaal 5.000 euro kan worden aangevraagd voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten. Projecten kunnen nog tot en met 30 april 2020 via de website van het Streekfonds worden ingediend.