Provinciale Uitleendienst in de Marconistraat opnieuw open Leen Belpaeme

03 september 2020

10u11 0 Oostende Vanaf nu kunnen Oostendse verenigingen weer terecht bij de Provinciale Uitleendienst in de Marconistraat. De dienstverlening was een tijd lang gesloten omwille van de strenge coronamaatregelen.

Na een maandenlange sluiting is de uitleenpost van de Provincie West-Vlaanderen in de Marconistraat 3 weer open. Non-profit organisaties kunnen er tegen een bescheiden huurprijs opnieuw audiovisueel materiaal uitlenen. Het aanbod bestaat uit tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en provinciaal promotiemateriaal. Onderwijs- en overheidsinstellingen, jeugd- en volwassenenorganisaties, feitelijke verenigingen en vzw’s die zijn gevestigd binnen de provincie West-Vlaanderen kunnen er terecht om materiaal te ontlenen.

“Het kostte heel wat energie en overtuigingskracht om de uitleenpost in Oostende te behouden. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de uitleenpost weer open gaat en dus blijft bestaan in Oostende. Het is een opsteker voor de verenigingen de ondanks de strenge coronamaatregelen toch initiatieven en activiteiten willen opstarten”, besluit schepen Bart Plasschaert.