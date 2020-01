Protestactie tegen afschaffing kerstboomverbranding: “Stop met mensen hun plezier af te nemen” Timmy Van Assche

11 januari 2020

17u00 0 Oostende Op het Klein Strand van Oostende werd een protestactie gehouden tegen de afschaffing van de kerstboomverbranding. Er werd een kleine kerstboom in de fik gestoken. Groot was de opkomst niet, “maar het is de boodschap die telt”, benadrukken de organisatoren.

Begin 2019 al kondigde het Oostendse stadsbestuur aan geen kerstboomverbranding meer te organiseren om ecologische overwegingen. Vorig jaar nog werd de traditie afgelast omwille van het slechte weer. Dit jaar vindt op zaterdagavond voor het eerst een alternatief Wensfeest plaats op het Pauluspleintje. Tegen het stopzetten van de klassieke kerstboomverbranding werd op het strand protest gevoerd. In een korf werd een vuurtje gestookt en vervolgens een droge kerstboom tot as herleid. “We zijn absoluut niet tegen dat nieuwe Wensfeest, want we gaan er zelf naartoe”, stellen Luc Debouvry en Johan Bultiauw, twee van de organisatoren. “Ons initiatief is ook geen politiek statement. Maar alstublieft, de overheid moet stoppen om mensen hun pleziertje af te pakken. We zijn allemaal bekommerd om het klimaat, maar het is belangrijk dat mensen kunnen samenkomen. Vuur, dat is een oerelement van de mens. Er zijn zware bosbranden in Brazilië en Australië die de hele wereld aanbelangen, en tegelijk vliegen en varen vervuilende vliegtuigen en schepen onze stad binnen. Maar dan gaan ze een lokale kerstboomverbranding afschaffen?” Op Facebook werd een oproep gelanceerd om in grote getale af te zakken naar het strand. Groot was de opkomst niet, maar dat wist de organisatoren niet te deren. “Het is de boodschap die telt.”