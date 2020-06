Proper Strand Lopers zetten zich ook deze zomer in voor een proper strand. “Corona heeft niets veranderd” Leen Belpaeme

26 juni 2020

18u30 0 Oostende Ook deze zomer zullen de Strandhelden elke avond een stuk van het strand opruimen in Oostende. De Proper Strand Lopers breidt hun activiteiten ook verder uit naar de andere kustgemeenten, zo komt er ook een wekelijks initiatief in Blankenberge. Afval wordt één van de grootste gevaren rond corona op het strand. “We maken er dan ook een erezaak om zoveel mogelijk afval weg te nemen”, zegt Kevin Pierloot.

De Proper Strand Lopers hadden tijdens corona iets minder werk om het strand proper te houden, jammer genoeg verschoof het probleem echter naar de duinen waar mensen uit het zicht plaats namen. De organisatie trok samen met Natuurpunt aan de alarmbel. Ook deze zomer staan ze opnieuw paraat om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan, al is de voorbereiding dit jaar anders verlopen. “Mensen zijn individueel blijven opruimen, maar als vereniging lag alles stil. We zullen nu proberen om zoveel mogelijk een werking te hebben in groepen van 15 mensen”, vertelt Kevin Pierloot. De planning wordt nu nog opgemaakt. “We werken samen met Westtoer. We zullen proberen in elke kustgemeenten opruimacties te organiseren. Uit een onderzoek van het VLIZ blijkt dat recent achtergelaten afval een risico kan vormen voor de besmetting met corona. We maken er een erezaak van om zoveel mogelijk op te ruimen. In Oostende is er net als vorige jaren opnieuw elke avond een opruimsessie tussen 20 en 21 uur. In Blankenberge is dat op zondag van 19.30 tot 20.30 uur met start aan de pier. We zijn nog altijd aan het onderhandelen met gemeenten waar we nog kunnen helpen.”

Wie dacht dat de coronadreiging mensen tot inzien zou brengen is er alvast aan voor de moeite. “Er is niets veranderd. In de duinen was er een echte problematiek van afval dat we er anders niet vonden. Mensen gingen zich er verdoken opstellen en het afval dat ze achterlieten was hallucinant op sommige plaatsen. Na de eerste topdagen die nu al geweest zijn zien we ook terug heel wat afval dat achterblijft op het strand. Er zijn meer afvalbakken dan ooit, maar toch lag het strand vol. Het wordt sowieso een bijzondere zomer.”

Er is ondertussen protocol om zwerfvuil op een veilige manier op te ruimen. “Eigenlijk moesten we al altijd handschoenen aandoen, maar we waren hier niet altijd even streng op. Dat zijn we nu wel. We gebruikten vroeger ook zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal, maar dat wordt vervangen door plastic zakken. Er verandert dus niet zoveel, maar er is wel extra aandacht voor.” De organisatie heeft opnieuw een strandcabine op het Klein Strand aan de Strekdammen. “We staan er dit jaar samen met Habbekrats die activiteiten organiseert voor jongeren en het Marien Ecologisch Centrum die voor educatie zorgt. Op topdagen zijn we er overdag ook aanwezig om mensen te sensibiliseren. We proberen ons aanbod zo veel mogelijk te diversifiëren. We werken nog een uitleendienst met kajakken zodat mensen ermee op het water kunnen op afval te verzamelen. Dat kan zeker nuttig zijn in bijvoorbeeld het krekengebied. Dit soort activiteiten wordt al vaker georganiseerd in het binnenland.”

De Proper Strand Lopers zijn ondertussen al vier jaar bezig en willen naast het opruimen van afval vooral ook het probleem aan de bron aanpakken door de sensibiliseren. “We vonden de voorbije jaren bijvoorbeeld heel veel snoeppapiertjes van Krëfel omdat deze uitgedeeld werden aan kinderen die een go-cart huren. We hebben het bedrijf aangesproken en ze hebben de plastic papiertjes nu vervangen van papier. Dat is zeker een stap vooruit. Ook het aantal rietjes is sterk verminderd op het strand”, zegt Pierloot.