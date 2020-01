Proper Strand Lopers rapen opnieuw meer zwerfvuil op. “We willen de bron van de vervuiling aanpakken” Leen Belpaeme

15 januari 2020

19u50 0 Oostende Proper Strand Lopers heeft een jaarverslag opgemaakt van hun derde werkjaar. Ze kunnen daarbij bijna een verdubbeling van het volume afval dat opgeraapt werd voorleggen. Er werd 290.898 liter afval verzameld, waarvan 37 procent op het strand en 25 procent uit de Noordzee. De organisatie steekt naast het opruimen zelf vooral veel tijd in het sensibiliseren en probeert ook de bron van vervuiling aan te pakken, met succes.Dit jaar willen ze het platform zwerfvuil.net lanceren.

In september 2016 richtten enkele sportieve lopers die zich stoorden aan zwerfvuil op het strand een facebookgroep op waarbij iedereen zijn ‘oogst’ kon delen. Het idee was dat het delen van foto’s motiverend werkt om ook anderen tot actie aan te zetten. Ondertussen hebben al 5.000 leden zich aangesloten bij de groep en werden 10.989 foto’s, 7600 berichten en 30.000 opmerkingen gepost. Met al die gegevens willen de initiatiefnemers een analyse maken van de problematiek en het beleid adviseren. Uit de Facebookgroep ontstond ondertussen een vzw die verder probeert om mensen te sensibiliseren en acties op poten zet waarbij zwerfvuil opgeraapt wordt. In totaal werden in 2019 op 112 dagen een actie georganiseerd, waarbij in totaal 30.255 liter afval werd opgeraapt met 2591 vrijwilligers. “Voor ons is dit cijfer nog belangrijker. We rapen liever minder afval op met meer vrijwilligers dan veel afval met een beperkt aantal mensen omdat we zo een heel ruim publiek bereiken”, zegt één van de voortrekkers Tim Corbisier.

In tweede instantie wil de organisatie vooral ook de bron van het afval aanpakken en monitoren. “We gaan in dialoog met de vervuiler. Dat begint met “foei, dat mag je niet doen” en meestal heeft dat een positief gevolg”, zegt Corbisier. “Afgelopen zomer hebben we zo een actie gedaan op sociale media naar aanleiding van de zomertour van Ketnet waarbij confetti werd afgeschoten op de zeedijk. Dergelijke acties zijn belangrijk voor het bewustzijn. We vonden bijvoorbeeld ook overal snoepverpakkingen van Krëfel. Zij sponsoren heel wat go-carts op de zeedijk en na een ritje krijgen kinderen een snoepje, maar die verpakking belandt heel vaak op het strand. We hebben alles geregistreerd een doorgegeven met als resultaat dat het bedrijf hiermee zal stoppen.”

Zwerfvuil.net

De Proper Strand Lopers rekent op vrijwilligers en berekende dat alle acties samen 436.939 euro waard zijn. “Dat is het bedrag dat je betaalt als al het afval door de gemeente zou worden verwijderd”, legt Corbisier uit. Dit jaar wil de organisatie het platform zwerfvuil.net lanceren om de vrijwilligers die bezig zijn met zwerfvuil een stem te geven. “Er zijn heel wat splintergroepen in navolging van ons ontstaan in het binnenland. We gaan die verenigen onder één grote koepel samen met alle initiatieven die zwerfvuil rapen. We willen zo de versnippering tegengaan. Er zijn heel wat mensen die afval ruimen, maar zonder het tweede luik. Het probleem is dat je op die manier enkel de symptomen weg neemt van de problematiek. Er zijn metingen nodig om de vervuiling aan de bron aan te pakken. We willen ons concept kopiëren en het debat voeden met correcte gegevens”, zegt Kevin Pierloot.