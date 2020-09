Proper Strand Lopers organiseert eerste Proper strand dag op World Cleanup Day Leen Belpaeme

12 september 2020

14u22 0 Oostende De organisatie Proper Strand Lopers organiseert al voor de 3de keer opruimacties langs de kust tijdens de World Cleanup Day op zaterdag 19 september en maakt er een echte Proper Strand Dag van.

De ganse zomer lang organiseerden Proper Strand Lopers dagelijks opruimacties in Oostende, wekelijks ook in Blankenberge en in diverse andere locaties aan de kust. Deze acties gingen door in optimaal veilige omstandigheden en volledig COVID proof. “Hiermee kunnen we zeggen dat onze organisatie zeer ervaren is om in de huidige omstandigheden opruimacties te begeleiden. We kiezen er vanuit die ervaring voor om dit jaar onze gekende formule op World Cleanup Day licht te wijzigen en maken er onze allereerste “Proper Strand Dag” van. Een vanaf heden jaarlijks event dat 100 procent wordt georganiseerd door vrijwilligers”, licht Kevin Pierloot toe.

Deelnemers zullen op vier plaatsen opruimmateriaal kunnen komen afhalen telkens om 14 uur. “In Oostende kan dat aan onze strandcabine doorlopend tot 16 uur. In Nieuwpoort, Bredene en Blankenberge vertrekt iedereen om 14 uur individueel met het gezin of bubbel om het strand op te ruimen. Vrijwilliger van Proper Strand Lopers zijn aanwezig op de startlocaties om iedereen de nodige veiligheidsinstructies mee te geven en ze zullen ook de deelnemers de nodige uitleg geven over het gevonden afval en de daarbij horende problematiek van zwerfvuil op het strand en in de natuur. We sluiten hiermee onze zomerwerking proper en symbolisch af en maken het strand met veel helpende handen winterklaar.”