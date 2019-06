Promospot Filmfestival gelanceerd met Oostendse leading ladies aan de zijde van master Lynn Van Royen Leen Belpaeme

28 juni 2019

18u13 0 Oostende Stereotypen omverduwen en grenzen verleggen. Met deze bijzondere boodschap van Master Lynn Van Royen telt het Filmfestival Oostende af naar de dertiende editie van Filmfestival Oostende, dat helemaal in het teken staat van leading ladies.

Samen met meer dan honderd vrouwen richt Lynn zich op de strekdam van Oostende tot iedereen, maar in de eerste plaats tot vrouwen, “niet sterk, stoer, sexy of slim, maar vrouwen die wel durven, die veel over hebben voor waar ze in geloven en die daar voor staan.” FFO19 sluit zich aan bij deze boodschap en biedt daarom in haar volledige programmatie een platform aan vrouwelijke filmmakers en verhalen die de vrouw centraal stellen. Zo opent het Filmfestival Oostende met de debuutfilm van Anke Blondé, met o.a. nieuwkomer Kim Snauwaert en Jelle Debeule in de hoofdrollen en gaat Sinner van de Vlaamse Emilie Verhamme in wereldpremière op FFO. Cineaste Frederike Migom wordt dan weer voorzitter van de Taste of Europe - competitie. De muziek in de clip is van de hand van de talentvolle Vlaamse muzikante Tsar B of Justine Bourgeus. Ook in haar Master Selectie kiest Lynn stuk voor stuk films met een nadruk op ‘Leading Ladies’. Het filmfestival vindt plaats van 6 tot 14 september.