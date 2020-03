Projectontwikkelaar bouwt 146 appartementen in ‘De Kraal’, historische gevel blijft behouden Leen Belpaeme

05 maart 2020

07u00 0 Oostende Projectontwikkelaar Global Estate Group heeft zijn plannen onthuld voor de Kraal, het beschermd gebouw langs de Zeedijk. Er komen 146 nieuwe appartementen, maar de gevel blijft bewaard. “De moderne architectuur zal aansluiten bij het historische karakter van de gebouwen”, zo laat de projectontwikkelaar weten. De kunstwerken, zoals het keramieken beeld in het portaal, worden integraal aan de erfgoedvereniging van de stad Oostende geschonken.

De Kraal is een historisch pand dat nog herinnert aan de bruisende negentiende eeuw. Later werd ‘De Zeedijk 101’ het epicentrum voor wie hogere studies deed in Oostende. Tot 2017 studeerden er elk jaar honderden studenten Elektromechanica en Bouw- en Luchtvaarttechnologie van de KU Leuven en de Vives-hogeschool. “De site is een prachtig stuk geschiedenis. Het gebouw stond vroeger in heel België bekend als de prestigieuze etiquetteschool ‘Sacré-Coeur’. Vooral gegoede families uit Wallonië stuurden hun dochters hier naartoe om hen goede manieren aan te leren”, zegt Luc Beke, CEO Global Estate Group.

Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor de bekende site en wordt het eerste officiële startschot gegeven voor ‘Troon 17’. Binnen enkele jaren verrijzen er 146 nieuwe appartementen. Aan de Zeedijk worden ze verdeeld over zes verdiepingen, aan de Troonstraat over veertien verdiepingen. “Het zullen de enige appartementen zijn met zicht op zee die dit jaar worden gebouwd in Oostende”, zo pronkt de West-Vlaamse projectontwikkelaar Global Estate Group, gespecialiseerd in de heropbouw van leegstaande panden en slapende terreinen.

Tweede verblijvers

De volledige site is bijna 1,8 hectare groot of bijna twee keer zo groot als het Kursaal van Oostende. De binnenplaats langs de Troonstraat bestaat voorlopig voornamelijk uit beton, maar wordt heraangelegd tot een groene binnentuin met wandelpaden. Ten slotte komt er ook een extra ruime fietsenberging, inclusief fietslift. “Met deze appartementen richten we ons voornamelijk tot tweedeverblijvers. Maar de appartementen zijn zodanig ruim - 90 vierkante meter - dat vaste verblijven ook mogelijk zijn. Er komen ook twee luxueuze penthouses van 200 vierkante meter.”

Kunstwerk naar erfgoeddienst

De afbraakwerken zijn al gestart, maar tijdens de sloop verdwijnt niet alles. Zo blijft de gevel van het internaat aan de Zeedijk staan en zal de nieuwe architectuur de historische elementen in de gebouwen extra benadrukken. Het ontwerp dat vandaag op tafel ligt, is opgemaakt in nauwe samenwerking met de dienst Monumentenzorg en de stad Oostende. “We vinden het belangrijk dat de ziel van dit beschermde monument niet verloren gaat met onze nieuwe plannen. Ook het keramieken kunstwerk zal op onze kosten voorzichtig worden verwijderd en integraal aan de erfgoeddienst van de stad Oostende geschonken worden”, zegt Luc Beke nog.