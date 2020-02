Project ‘Schaken op school’ krijgt verlengstuk met belangrijke rol voor Oostendse schaakclub KOSK Timmy Van Assche

18 februari 2020

21u01 0 Oostende Het project ‘Schaken op school’ zal in de toekomst door de lokale schaakclub KOSK worden gecoördineerd. In het verleden werd er hiervoor samengewerkt met een vereniging uit het binnenland. “Het lijkt ons veel logischer en waardevoller om voor de uitwerking van dit onderwijsproject een beroep te doen op de expertise van de lokale schaakclub”, zegt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen).

Schaken op School stelt zich als doel om schaken als keuzevak aan te bieden binnen het lesurenpakket van de Oostendse lagere scholen. Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V) onderschrijft de positieve effecten op de (schoolse) ontwikkeling van kinderen. “Creativiteit, en logisch, kritisch probleemoplossend denken worden gestimuleerd.” Het project, dat in 2013 startte, wordt nu dus voortgezet. Het jaarlijks werkingsbudget wordt opgetrokken van 8.000 naar 10.000 euro. “De basisscholen ervaren het project als bijzonder waardevol. Vandaar dat we beslissen om hier jaarlijks een mooi bedrag voor vrij te maken. Voor de uitwerking hiervan sluiten we een overeenkomst tot eind 2025 met de Koninklijke Oostendse Schaakkring (KOSK)”, zegt schepen Waldmann. “Hiermee betrekken we lokale clubs en verenigingen nog meer bij de uitvoering van stedelijke initiatieven. Tegelijk wordt schaken als sport toegankelijk gemaakt voor alle kinderen.”

Heel concreet grijpt ‘Schaken op school’ aan op tien Oostendse scholen. “We bereiken hiermee toch duizend Oostendse kinderen”, zeggen Kevan Seynaeve en José Vandekerckhove van KOSK, bijgestaan door schaaktopper Tom Piceu. “Wij leren de sport aan de leerkrachten en kinderen tijdens de lesuren. Op deze manier worden respect, vaardigheden en inzicht aangescherpt. Kijk, onze clubs bestaat al sinds 1925. Naast eigen clubkampioenschappen en deelname aan externe competities, kunnen we buigen op een sterke jeugdwerking van toch zo’n zeventig leden. In totaal telt onze club een 140 leden. In de zomervakantie organiseren we op de eerste zondag van juli bijvoorbeeld jeugschaaktornooi, dat toch 200 deelnemers weet te lokken. Ook ons bekende schoolschaaktornooi in de Nieuwe Gaanderijen telt ruim 200 leerlingen van Oostendse basisscholen. Kortom, de ervaring en expertise binnen de KOSK op het vlak van jeugdwerking, kunnen dit schitterende ‘Schaken op school’-project alleen maar ten goede komen. Dit is een win-winsituatie voor alle betrokken partijen”, besluist KOSK-voorzitter José Vandekerckhove.