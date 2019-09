Project met gratis fruit voor schoolkinderen afgevoerd. “Fruit op school betekent geen volle boterhamdoos voor kinderen in armoede” Leen Belpaeme

03 september 2019

10u28 0 Oostende Uit de evaluatie van de projecten van het Flankerend Onderwijs van de stad Oostende bleek vorig schooljaar dat de meeste scholen de meerwaarde van het project Fruit op school beperkt vinden. Daarom besliste het stadsbestuur om het project met een jaarlijkse kost van 200.000 euro te stoppen.

14 Oostendse basisscholen gaven het project ‘Fruit op School’ een onvoldoende. Concreet zeggen 5 scholen in de evaluatie dat er meer nood is aan andere maatregelen rond gezonde voeding, zoals een tegemoetkoming in warme maaltijden voor kinderen. 7 schoolteams vonden het fruitproject geen goede keuze omwille van het weinig duurzaam karakter ervan. Daarnaast zijn er ook 2 scholen die aangeven dat zij in het verleden via Tutti Frutti (Vlaamse subsidie voor schoolfruit) alle kinderen reeds één dag per week fruit gaven, en voor de overige dagen steunden op ouders en via solidariteit zorgen dat alle kinderen fruit krijgen. Dergelijke initiatieven op schoolniveau werkten goed in het verleden, maar werden doorkruist door het project van de stad.

De stad wil het budget van 200.000 euro nu anders gaan inzetten. “Momenteel zijn we bezig met de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan voor de komende jaren. Hierin zullen we acties opnemen die passen binnen het globaal armoedebeleidsplan dat we samen met een pak middenveldorganisaties aan het opmaken zijn. Fruit op school’ betekent geen volle boterhamdoos voor kinderen in armoede. In het nieuwe beleidsplan zullen een pak structurele maatregelen terug te vinden zijn die ook echt het verschil maken”, stelt Waldmann.