Profbokser krijgt 8 maanden cel voor verkeersagressie Siebe De Voogt

08 oktober 2020

16u29 3 Oostende Een 30-jarige profbokser uit Oostende heeft 8 maanden cel gekregen voor een geval van verkeersagressie. L.F. blijft tot vandaag ontkennen dat hij een andere bestuurder enkele vuistslagen heeft gegeven.

De feiten speelden zich op 9 maart vorig jaar af in Oostende. De profbokser raakte die dag betrokken bij een discussie in het verkeer. Hij versperde volgens het parket een andere bestuurder de weg met z'n BMW, stapte uit en gaf de man drie à vier vuistslagen. Volgens het slachtoffer reed de Oostendenaar daarop weg. Hij slaagde erin zijn nummerplaat te fotograferen, waarop de politie hem kon identificeren.

‘Bravere’ leerling

Het parket vorderde vorige maand 8 maanden cel voor de bokser. “Hij wist zogezegd van niets en was op het moment van de feiten aanwezig op een bokstraining”, stelde de procureur. “De bokstrainer stelde evenwel dat de beklaagde een van z’n bravere leerlingen was. Dat zegt veel over die andere leerlingen.”

L.F. vroeg over de hele lijn de vrijspraak. Volgens zijn advocate Leen Verstraete werd het dossier tegen haar cliënt enkel gebaseerd op de verklaringen van het slachtoffer. “Ik doe 6 à 7 kampen per jaar”, nam ook de bokser zelf het woord. “Als ik wil vechten, doe ik dat wel in de ring.”