Proces rond schietpartij in station van Oostende uitgesteld door staking in gevangenis Siebe De Voogt

12 december 2019

15u39 0 Oostende Het proces rond de schietpartij afgelopen zomer in het station van Oostende is donderdagmorgen uitgesteld door de staking in de Brugse gevangenis. Verdachte Rayan V. (20) uit Bredene wilde de zaak zelf bijwonen, maar kon niet overgebracht worden naar het gerechtsgebouw.

De jonge Bredenaar kreeg het halfweg juli aan de stok met een andere man. Ter hoogte van de loketten werden plots twee schoten gelost met een vuurwapen. De schoten zorgden voor flink wat paniek. De politie viel het station binnen met getrokken wapens en kon de gevluchte Rayan V. aan de achterzijde van het gebouw in de boeien slaan. In zijn poging om te ontkomen was de man in het water gesprongen. V. voelde zich naar eigen zeggen bedreigd door het slachtoffer, maar zou nooit de intentie hebben gehad om iemand te raken. De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd al veroordeeld voor drugsfeiten en werd vorig jaar zélf slachtoffer van een schietincident, waarbij hij in het oog werd geschoten met een luchtdrukpistool. V. moest zich donderdagmorgen in de Brugse rechtbank verantwoorden voor de poging tot doodslag in het station, maar kon door de staking niet worden overgebracht uit de gevangenis. De zaak werd bijgevolg met een week uitgesteld.