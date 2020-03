Proces rond dodelijke steekpartij in Oostende door coronacrisis uitgesteld naar 25 mei Siebe De Voogt

23 maart 2020

15u07 0 Oostende In de Brugse rechtbank zou vandaag het dossier behandeld worden rond de In de Brugse rechtbank zou vandaag het dossier behandeld worden rond de dodelijke steekpartij in de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Door de coronacrisis werden de pleidooien echter meteen uitgesteld naar 25 mei. Hoofdverdachte Tommy J. (31) blijft voorlopig in de cel.

Tommy J. bracht in de nacht van 5 op 6 oktober 2018 in zijn appartement zijn vriend Will Deweert (55) om het leven. De vijftiger was net vrijgelaten uit het psychiatrisch centrum Sint-Amandus. Samen met J. zou hij de middag voor zijn dood nog op zoek zijn gegaan naar een appartementje in Oostende. ’s Nachts kregen de twee woorden. Volgens J. zou Deweert hem geduwd hebben, waarop hij een steakmes nam en hem in het hart stak. “Ik wilde hem nooit dood”, verklaarde de dertiger aan de speurders. De man was, net als het slachtoffer, onder invloed en viel na de steekpartij in slaap. Toen hij wakker werd, probeerde Tommy J. het slachtoffer vergeefs te reanimeren. Uiteindelijk belde hij de hulpdiensten.

Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij was een jaar na de feiten volledig afgerond, maar het parket vroeg eind vorig jaar alsnog bijkomend onderzoek. Nieuwe elementen bracht dat niet aan het licht. Verrassend genoeg besliste de raadkamer vrijdagmorgen om het dossier niet naar het hof van assisen te sturen, maar wel naar de correctionele rechtbank. Dat kan, omdat de feiten geherkwalificeerd werden van moord naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Voor die kwalificatie riskeert Tommy J. maximaal 5 jaar gevangenisstraf.