Postbode onderschept brieven met nieuwe kredietkaarten, krast de code weg en gaat geld afhalen: 30 maanden cel gevorderd Siebe De Voogt

09 juni 2020

12u11 5 Oostende Een 35-jarige man uit Bredene riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor valsheid in geschrifte en verduistering. Toen hij nog als postbode werkte in Oostende, onderschepte J.D. brieven met nieuwe kredietkaarten om er nadien geld mee af te halen.

De feiten kwamen aan het licht toen bpost in het najaar van 2018 klachten kreeg over één van hun postbodes in Oostende. Sinds 16 april dat jaar bleek er geregeld post te verdwijnen van bewoners uit straten die deel uitmaakten van de ronde van J.D. Het ging onder meer om brieven van slachtoffers die een nieuwe kredietkaart hadden aangevraagd. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hun postbode de bewuste documenten onderschepte. Volgens het parket kraste de Bredenaar de pincodes van de nieuwe kaart weg om er daarna geld mee af te halen. Tweemaal slaagde J.D. in z'n opzet en kon hij in totaal 1.200 euro achterover slaan. In vijf andere gevallen bleef het bij een poging.

J.D. bleek zich niet enkel te richten op kredietkaarten, want tijdens een huiszoeking bij hem thuis werden volgens het parket nog andere brieven en postpakketjes aangetroffen. Ook op privévlak liet de man zich niet onbetuigd. Onderzoek maakte duidelijk dat de dertiger in de loop van 2017 een drietal mails en betalingsbewijzen had vervalst om een financiering te krijgen voor een nieuwe wagen. “Dit zijn bijzonder ergerlijke feiten”, stelde procureur Emilie Lingier. “De beklaagde probeerde z'n financiële problemen goed te maken op de kap van anderen.”

Nadat de zaak aan het licht kwam, werd J.D. ontslagen als postbode. Voor z’n proces kwam de man niet opdagen. Hij riskeert bij verstek 30 maanden cel.

Vonnis volgt op 30 juni.