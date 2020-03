Portugees oorlogsschip - een kwal, geen wrak - gestrand in Oostende Leen Belpaeme

04 maart 2020

20u14 0 Oostende Afgelopen weekend werd een Portugees oorlogsschip gevonden in Raversijde. Vooraleer je fantasie opspeelt even meegeven dat het hier om een bijzondere kwal gaat, maar zeg niet zomaar kwal tegen een Portugees oorlogsschip.

Een Portugees oorlogsschip lijkt wel op een kwal, maar het is eigenlijk een complexe kolonie van honderden poliepen. Zo vertellen Hans De Blauwe en Natalie Colpaert. Het heeft een drijforgaan dat de kolonie aan het wateroppervlak houdt en een opstaande structuur dat de kolonie met de wind laat ‘zeilen’. Op 14 januari werden honderden bezaantjes en 50 Portugese oorlogschepen gemeld bij het zuidwestelijke puntje van Engeland. De resterende vloot zette verder koers doorheen het Kanaal. Het gebeurt echter heel zelden dat beide drijvende poliepsoorten in het Kanaal belanden. Gebeurt dat toch, dan spoelen de meeste aan op Engelse of Franse stranden. Als ze daarna toch de Noordzee indrijven, dan is de kans groot dat de overheersende zuidwestenwind ze verder de zee op blaast. Daarom is een vondst van beide soorten in België een zeer zeldzaam verschijnsel. Vorige week draaide de wind kortstondig naar het noordwesten en op 29 februari werd dan eindelijk een Portugees oorlogsschip gevonden in Raversijde door Natalie Colpaert uit Oostende. “We zijn erg benieuwd naar nieuwe meldingen van beide soorten. Maak een foto en geef je vondst door via waarnemingen.be. Wees wel voorzichtig voor de tentakels, want die kunnen pijnlijk netelen. Best oppakken met een soeplepel of handschoenen. Vind je nog iets anders opmerkelijks? De gids Strandvondsten helpt je om jouw vondsten op naam te brengen.”