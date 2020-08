Pornoactrice Lina (20) verlegde tijdens lockdown werkterrein naar Skype: “Ja, ook getrouwde mannen wisten mij te vinden”

Oostende

Corona heeft een dubbel effect gehad op porno. Het virus en de lockdown zorgden enerzijds voor een ‘pornopiek’, aangezien de liefhebber nu meer tijd en mogelijkheden had om te kijken. Anderzijds konden er nog amper nieuwe films bijgemaakt worden, want iedereen - en dus ook wie in de porno-industrie werkt - moest wekenlang thuisblijven. Pornoactrice Lina uit Oostende smeet zich tijdens de lockdown in de onlinewereld en skypete - tegen betaling - met haar fans. “Waarover we dan praatten? Over van alles eigenlijk. Behalve over hun partner. Dat is nogal een moodkiller, hé.” Een aflevering in de reeks rond seks en intimiteit in dit coronatijdperk gemist? Alle afleveringen vind je hier