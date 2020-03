Populaire rapper krijgt 2 jaar cel omdat hij bijkluste als drugsdealer Siebe De Voogt

23 maart 2020

12u45 0 Oostende De Oostendse rapper S.M. (35) heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor de grootschalige verkoop van heroïne en cocaïne. De man maakte de voorbije jaren onder de naam DLarge furore op YouTube. Het parket vorderde een verbeurdverklaring van een half miljoen euro, maar de rechter milderde dat bedrag naar 60.000 euro.

S.M. maakte de voorbije jaren furore op YouTube als rapper DLarge. Hij maakte in z'n videoclips grote sier, maar dat stond in schril contrast met z'n leven achter de schermen. De politie van Oostende kreeg in het voorjaar van 2019 informatie dat de rapper zich bezighield met de verkoop van heroïne en cocaïne. Op basis van taps en observaties konden de speurders verschillende afnemers van S.M. identificeren. De muzikant werd op 26 juni in alle vroegte in de boeien geslagen en zit sindsdien in de cel.

Eerder aangehouden

Zes maanden eerder was hij al eens staande gehouden op de luchthaven van Schiphol. S.M. wilde voor enkele optredens en familiebezoekjes afreizen naar Nigeria, maar werd geklist met maar liefst 42.000 euro op zak. De man verklaarde dat het geld diende voor een zakendeal en mocht na verhoor beschikken.

Volgens het parket verkocht hij tussen september 2018 en juni 2019. Hoeveel verdovende middelen S.M. precies aan de man bracht, is voor niemand duidelijk. Volgens het parket verdiende de rapper met zijn handel een half miljoen euro, maar de rechtbank milderde dat bedrag maandagmorgen op vraag van de verdediging naar 60.000 euro. Het grootste deel van het drugsgeld was tijdens het onderzoek al in beslag genomen. Naast de verbeurdverklaring kreeg S.M. ook 2 jaar cel opgelegd.