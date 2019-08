Pop-uptuin tovert grijs stukje binnenstad om

in groene oase Leen Belpaeme

29 augustus 2019

18u00 0 Oostende In de Lijnbaanstraat in Oostende werd een pop-uptuin opgebouwd door de VLAM. In de groene oase worden de ganse maand september ook activiteiten georganiseerd. De stad steunt het project. “Dit initiatief is ideaal om te tonen aan de inwoners waar we naartoe willen met de vergroening van de binnenstad”, zegt schepen Björn Anseeuw.

De VLAM liet in Sint-Niklaas, Genk en Oostende pop-uptuinen opbouwen door tuinaannemers. Bedoeling is onder meer om de mogelijkheden van een tuinaannemer én van groen te demonstreren. “Mensen kunnen hier ideeën opdoen voor hun eigen stadstuin. Op een beperkte ruimte werd hier een groene oase gecreëerd. Deze tuin geeft ook een idee wat we willen doen in de Lijnbaanstraat en de vergroening van het centrum. Mensen kunnen hier ook samenkomen om iets te drinken of te eten en om te verpozen in het groen”, zegt de schepen. De stad is nog volop bezig met de opmaak van de plannen voor de binnenstad. “We zullen deze plannen binnenkort bekend maken.”

Er zijn heel wat activiteiten tot 29 september. Aan de bar proef je lokale smaken en bovendien worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals tai chi, yogasessies, muziekoptredens, betonnen decopotjes maken, plant swaps, stekjes maken en leren verpotten. Het volledig programma is te vinden op www.tuinaannemer.be/ontdek-de-pop-tuinen/oostende.