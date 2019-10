Poolse zakkenrollers krijgen tot 40 maanden cel voor het bestelen van bejaarden op de tram Siebe De Voogt

03 oktober 2019

13u55 0 Oostende Drie Polen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 40 maanden gekregen voor hun aandeel in 28 feiten van zakkenrollerij. De mannen, waarvan de oudste 69 jaar oud is, viseerden vooral bejaarde slachtoffers.

De feiten speelden zich sinds 2017 vooral in Oostende af. In de buurt van het station of het Marie-Joséplein benaderden de Poolse zakenrollers bejaarden die op de tram stonden of aan de tramhalte stonden te wachten. De slachtoffers werden meestal van hun portefeuille beroofd. Wojciech M. (69) kon op 22 maart in de boeien worden geslagen. Speurders waren in die periode een onderzoek gestart naar een plaag van zakkenrollers. Op camerabeelden herkenden ze de Poolse verdachte. Zijn twee kompanen konden op vandaag nog niet worden gearresteerd. M. kreeg donderdagmorgen 20 maanden cel. Hij was betrokken bij de helft van de feiten. Janusz D. (47) en Andrzej B. (64) werden respectievelijk veroordeeld tot gevangenisstraffen van 37 en 40 maanden.