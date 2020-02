Politie zoekt slachtoffers van diefstal: grote buit met juwelen aangetroffen tijdens fouille Bart Boterman

11u50 8 Oostende De politie van Oostende zoekt slachtoffers van inbraak en diefstal nadat er een grote buit aan juwelen is aangetroffen. De gebeurde op 28 januari bij een fouillering van een persoon op straat, die zich verdacht gedroeg.

In de zak zaten allerhande juwelen, broches, oorbellen, zonnebrillen, antieke stukken goudwerk en muntstukken. “De persoon verklaarde dat hij de zak met juwelen vond in een vuilnisbak op straat. Wij vermoeden echter dat dit afkomstig is van diefstal. Om daar meer over te weten te komen, zoeken we slachtoffers. Zo kunnen de juwelen ook terug naar de rechtmatige eigenaars”, zegt commissaris Kris Allary.

Wie slachtoffer werd van diefstal of iemand in zijn omgeving kent die werd bestolen, wordt verzocht contact op te nemen met pz.oostende.aangifte@police.belgium.eu. Een gedetailleerde beschrijving van de voorwerpen, een aankoopbewijs of een foto aanleveren is aangewezen. Ook mensen die buiten Oostende wonen, kunnen mailen. Het is niet zeker dat alle buit in Oostende werd gemaakt.