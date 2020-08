Politie zet vijf Gistelse jongeren uit Oostends zwembad nadat ze bevelen van redders negeren Bart Boterman

12 augustus 2020

14u55 12 Oostende In het stedelijk zwembad van Oostende zijn dinsdagnamiddag vijf jongeren uit Gistel buiten gezet door de politie. Het waren de redders in het zwembad die de politie ter plaatse riepen, omdat de jongeren geen gevolg wilden geven aan de bevelen.

In het zwembad gelden immers richtlijnen over de te volgen wandelrichtingen et cetera. “De vijf hielden zich niet aan de maatregelen en wilden geenszins luisteren naar de redders in het zwembad. Daarna heeft de politie hen dan maar buiten gezet en een proces-verbaal opgesteld”, zegt waarnemend burgemeester van Oostende, Kurt Claeys (Open Vld). “De feiten waren niet in die mate ernstig dat er een plaatsverbod moest uitgesproken worden, zoals vorig jaar dat wel het geval was. Toen ging het om echte amokmakers.”