Politie zal racistische uitspraken tijdens ‘mars tegen straffeloosheid’ in Oostende onderzoeken Leen Belpaeme

31 augustus 2020

19u45 0 Oostende Zondag werd een mars georganiseerd in Oostende tegen het geweld van afgelopen zomer aan de kust. De mars verliep rustig, maar er werden onderweg meermaals racistische leuzen gescandeerd zoals ‘Islamieten, parasieten’. De politie roept nu op om beelden van de betoging door te sturen zodat er pv’s kunnen opgemaakt worden tegen personen die de uitspraken deden.

Belinda Torres Leclercq (Groen) klaagde tijdens de gemeenteraad maandagavond het probleem aan waarom een betoging met racistische uitspraken niet tegengehouden werd. “Deze leuzes zijn immers strafbaar.”

Er zijn ondertussen al klachten ingediend bij Unia, een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, maar ook de politie zal beelden van de mars bekijken en pv’s opstellen als mensen kunnen geïdentificeerd worden.

“Wij hebben alle mogelijke maatregelen getroffen om de actie in goede banen te leiden. Onze prioriteit was ervoor zorgen dat het niet tot rellen of geweldplegingen kwam, terwijl daar wel was toe opgeroepen. Dat is ook gelukt. Er was inderdaad een groep binnen de mars die racistische slogans scandeerden. Zowel politiemensen die de mars begeleidden als andere deelnemers hebben hen daar op gesproken, maar wat u zegt is terecht. Deze uitspraken zijn strafbaar. Wij gaan het zeker onderzoeken. Mensen die beeldmateriaal hebben mogen deze zeker bezorgen aan de politie. Wij kunnen pv’s opstellen en doorsturen naar het parket als we bepaalde individuen kunnen herkennen", zegt korpschef Philip Caestecker.

Ook burgemeester Bart Tommelein veroordeelde het racisme. “Voor alle duidelijkheid de mars was niet aangevraagd en dus niet toegelaten. Ik ben bereid om mee te werken aan een onderzoek. Er zijn klachten ingediend bij Unia. Wij zullen daar onze medewerking aan verlenen en ons materiaal ter beschikking te stellen aan het parket als er een onderzoek zou komen.”