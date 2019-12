Politie wil bebloede transmigrant helpen, maar ontdekt zo dat hij inbraken pleegde Siebe De Voogt

10 december 2019

15u24 0 Oostende Een Algerijnse transmigrant hangt in de Brugse rechtbank een jaar cel boven het hoofd voor drie auto-inbraken in Oostende. Een politiepatrouille kliste de man toen hij met bebloede handen over straat liep.

De transmigrant dwaalde op 14 september dit jaar rond door de straten van Oostende. Hij werd ’s nachts ei zo na omver gereden door een politiecombi. De agenten zagen dat de handen van de transmigrant bebloed waren en besloten hem te helpen. Bij de fouille troffen ze echter een gps, paraplu en enkele handdoeken aan. “Tijdens het verhoor van de beklaagde kwam een vrouw aangifte doen van een inbraak in haar wagen”, stelde de procureur. “Op het glas van haar auto waren bloedsporen achtergebleven.” Het slachtoffer herkende de spullen die de transmigrant bij had als de hare.

De man bleek in dezelfde buurt nog een tweede auto-inbraak en een poging daartoe gepleegd te hebben. Hij verklaarde dinsdagmorgen 15 jaar oud te zijn, maar een botscan had eerder al uitgewezen dat hij in werkelijkheid “minstens 19 jaar” is. De advocate van de transmigrant vroeg de rechter om een straf met uitstel. “Mijn cliënt volgde in z’n thuisland een opleiding haartooi en kwam naar België om werk te zoeken”, pleitte ze. “Hij had geen dak boven z’n hoofd en had geen eten of drinken. Hij heeft hier geen familie en staat helemaal alleen.” Uitspraak op 14 januari.