Politie waarschuwt voor dieven op het strand van Oostende: twee verdachten zitten wel al in de cel Bart Boterman

10 augustus 2020

16u37 0 Oostende De politie van Oostende waarschuwt voor dieven en pickpockets op het strand. “De jongste dagen zijn verscheidene meldingen van diefstallen van rugzakken en handtassen binnengekomen. Op vrijdag en zondag zijn ook twee dieven opgepakt”, zegt commissaris Kris Allary.

De laatst geregistreerde diefstal op het strand van Oostende dateert van zondag. “Strandgangers zagen hoe een man een handtas stal. Die lag op een handdoek, terwijl de eigenares afwezig was. Onze strandpolitie kon de dader vatten. Het gaat om een 29-jarige man zonder identiteitsdocumenten. Hij is ter beschikking gesteld van het parket en Dienst Vreemdelingenzaken is verwittigd”, zegt commissaris Kris Allary. Ook zaterdag kwam een drietal meldingen binnen van diefstal van handtassen of rugzakken op het strand.

Handtas in vuilnisbak

“Vrijdag is eveneens een dief opgepakt. Een getuige zag hoe hij een handtas in een vuilnisbak dumpte. De vrouw was de dag voordien zelf het slachtoffer geworden van diefstal en herkende de dader. De man werd snel gelokaliseerd en is intussen door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield. Ook de dief van zondag is ter beschikking gesteld van het parket", gaat de commissaris verder.

Permanent aanwezig

“Het is een probleem van alle tijden. Waar veel volk samen komt, ruiken dieven hun kans. We kunnen evenwel niet stellen dat het aantal diefstallen hoger ligt dan andere jaren. Onze strandpolitie is bovendien permanent aanwezig op het strand en kan heel snel ingrijpen, waarvan zondag nog het bewijs. Toch moet je altijd waakzaam blijven voor dieven. Laat zeker niets waardevols op een handdoek achter terwijl je gaat zwemmen”, stelt hij.