Politie vindt inbreker in aardappelveld nabij getroffen woning Bart Boterman

11 juli 2019

18u14 0 Oostende De politie heeft woensdagnacht een inbreker opgepakt in de Dorpsstraat in Mariakerke bij Oostende, nadat er rond 3 uur werd ingebroken in een woning. Twee verdachten waren via een raam binnengedrongen.

Volgens de politie gingen de twee aan de haal met juwelen en een smartphone. Patrouilles startten met het uitkammen van de buurt nadat ze werden verwittigd. “Een van de verdachten werd gevat tijdens de opzoekingen. Hij werd aangetroffen in een aardappelveld in de onmiddellijke omgeving van de woning. De verdachte had de smartphone bij zich”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Het gaat om een 19-jarige man die illegaal in het land verblijft. De man werd ter beschikking gesteld van het parket, die hem mogelijks voor de onderzoeksrechter brengt met het oog op voorhechtenis. “De tweede verdachte kon ontkomen”, aldus commissaris Allary.