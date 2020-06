Politie treedt streng op tegen actie van ‘Kusten in Solidariteit’ Leen Belpaeme

20 juni 2020

15u12 5

Een 30-tal actievoerders verzamelden voor een actie op het Zeeheldenplein in kader van Kusten in Solidariteit “open de ogen, open de grenzen.” De actie was niet aangevraagd en dus illegaal. De politie kwam snel ter plaatse en alhoewel de actievoerders op anderhalve meter van elkaar bleven en de actie rustig verliep moesten ze de actie onmiddellijk stopzetten.

De actievoerders willen de bevolking van de kuststeden oproepen om meer solidariteit te tonen en de ogen te openen opvang te organiseren en lokale politici te vragen om een veilige oversteek over de zee mogelijk te maken want vluchten is geen misdrijf. Open de grenzen en geen geen kans aan mensenhandel en smokkelaars van migranten op de vlucht. De actievoerders hielden bordjes op met de boodschap ‘niemand is illegaal’. “We staan hier vandaag rond het monument van de Zeelieden op het Zeeheldenplein met deze groep solidaire mensen om hier ook de vele migranten te herdenken die stierven aan de grenzen van Fort Europa en onze Noordzee. Fort Europa heeft sinds 1993 al 35.760 doden op zijn geweten en nog veel meer waarvan we zelfs niet weten”, zegt Johan Bultiauw.

Burgemeester Bart Tommelein had vorige week al laten weten dat hij geen enkele actie meer zou toelaten. De politie kwam dan ook snel ter plaatse en vroeg de actievoerders vriendelijk om opnieuw te vertrekken. Niet iedereen was daar tevreden mee. “Staan de mensen in de Kapellestraat zo ver uiteen met een mondmasker aan?” Uiteindelijk is iedereen rustig vertrokken. Enkele actievoerders kregen een GAS-boete.