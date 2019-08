Politie treedt op tegen skaters onder luifel Kursaal Leen Belpaeme

27 augustus 2019

13u43 0 Oostende Reddy De Mey (Vlaams Belang) klaagde tijdens de gemeenteraad op maandag de geluidsoverlast aan van mensen die onder de luifel aan de hoofdingang van het Kursaal skaten. De burgemeester heeft ondertussen al een burgemeestersbesluit genomen, waardoor skaten tijdelijk verboden is.

De stad bevestigt dat er verschillende klachten zijn binnengekomen. “De luifel werkt inderdaad als een klankkast. We hebben dat begin deze zomer besproken en er werd een burgemeestersbesluit genomen om dringend te kunnen ingrijpen. We hebben sindsdien de mogelijkheid om op te treden en in tussentijd zijn er tien meldingen binnen gekomen. In zeven gevallen waren er geen skaters meer aanwezig tegen dat onze ploegen ter plaatse waren. In de andere gevallen werden de skaters vermaand en we hebben telkens spontane medewerking gekregen. Het antwoord was telkens dat ze niet op de hoogte waren. Wij zijn dan ook vragende partij dat er een permanente verordening komt, omdat we dan de nodige reclame kunnen maken dat skaten daar verboden is”, zegt korpschef Philip Caestecker. Volgens burgemeester Bart Tommelein werd er snel opgetreden. “We hebben onmiddellijk een burgemeestersbesluit genomen. Het Kursaal is trouwens een beschermd monument. Het is dus sowieso niet aangewezen dat mensen hierop skaten. We zullen dus zeker een verordening opmaken en naar de gemeenteraad brengen.”