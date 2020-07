Politie schenkt 100 computers aan kansarme gezinnen: “De digitale kloof is reëel en werd nog veel duidelijker tijdens de coronacrisis” Bart Boterman

06 juli 2020

17u22 0 Oostende De politie van Oostende schenkt honderd computers aan kwetsbare gezinnen uit Oostende. De afgeschreven pc’s, met inbegrip van scherm en toetsenbord, werden maandag symbolisch overhandigd aan schepen van Welzijn en Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). “De digitale kloof is reëel en werd nog veel duidelijker sinds de coronacrisis. Tegen de opstart van volgend schooljaar moet elk gezin zonder computer er ééntje ter beschikking hebben. We werken ook aan internetvoorziening", zegt de schepen.

De stad Oostende bracht het afgelopen jaar de digitale kloof in de badstad in kaart. Scholen en organisaties voor maatschappelijk werk maakten lijsten op met kansarme gezinnen die thuis niet over een computer of laptop beschikken. Die lijsten werden overgemaakt aan de Dienst Onderwijs. “De digitale kloof is groot, zo bleek. De eerste maanden hadden we al weet van 336 gezinnen zonder computer of laptop. Dankzij inzamelacties en verdeling, waarbij De Katrol een grote rol speelde, zijn de meeste van die gezinnen inmiddels in het bezit van een exemplaar. Maar tijdens de coronacrisis bleek het probleem nog groter, toen scholen van start gingen met online lessenpakketten”, legt schepen Natacha Waldmann uit. Nog minstens 140 kinderen uit de basisscholen als jongeren in de secundaire scholen bleken in de onmogelijkheid om online les te volgen.

Nog in perfecte staat

De politie van Oostende verhuisde begin dit jaar naar het nieuwe commissariaat in de Lijndraaiersstraat en vernieuwde ook meteen alle computers, ongeacht de leeftijd ervan. De meeste pc’s waren al afgeschreven. “We kregen de expliciete vraag of we de computers wilden schenken. Normaal gezien kiezen we zelf een goed doel, maar uiteraard waren wij hier meteen mee akkoord", zegt korpschef Philip Caestecker. “De computers zijn nog in perfecte staat en hoogstens een paar jaar oud. Onze ICT-ploeg heeft ze allemaal geformatteerd. Uiteraard staat daar geen politionele informatie meer op”, aldus Caestecker.

Ook ouders hebben er baat bij

Via de Dienst Onderwijs en De Katrol, organisatie voor studie- en gezinsondersteuning, worden de pc’s verdeeld over de kansarme gezinnen. “In de eerste plaats doen we dit voor de kinderen, opdat ze dezelfde kansen zouden krijgen als kinderen met een computer. Maar ook de ouders kunnen hier de vruchten van plukken, met pakweg administratie in orde brengen, solliciteren of zich inschrijven voor een opleiding of taalcursus. Niet enkel het hebben van een computer is van belang, maar ook het leren werken ermee. Ook daar zetten we op in, net zoals toegang tot internet”, besluit schepen Natacha Waldmann.