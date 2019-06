Politie pakt tien illegalen op tijdens actie tegen transmigranten Siebe De Voogt

16 juni 2019

09u51 4 Oostende De lokale politie van Oostende heeft vrijdagavond en -nacht een actie gehouden tegen transmigranten. In totaal werden daarbij tien illegalen opgepakt.

De Oostendse politie bezocht tussen 17 en 23 uur plaatsen, waarvan geweten is dat er zich regelmatig transmigranten ophouden. In totaal werden daarbij 22 agenten ingezet. De actie leverde succes op, want de politie kon acht illegalen aantreffen: vijf Marokkanen en drie Algerijnen. Op de trein werden vijf transmigranten in de boeien geslagen. Ook in de oude gebouwen van Vives op de Zeedijk werd één illegaal geklist. In de te renoveren sociale woningen langs de Spaarzaamheidsstraat werden dan weer twee transmigranten aangetroffen. In de loop van de nacht arresteerden interventieploegen op het strand van Mariakerke nog eens twee illegalen: een Algerijn en een Tunesiër. De transmigranten werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Acht van hen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten. Een Marokkaan en Algerijn werden overgebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel.