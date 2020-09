Politie pakt man (42) op die fiets en verkeersbord in fontein gooit en agressief is bij tussenkomst Bart Boterman

04 september 2020

12u10 0 Oostende De politie van Oostende pakte in de nacht van woensdag op donderdag, rond 0.50 uur, een 42-jarige man uit Grimbergen op in de Leopold II-laan nabij het Marie-Joséplein. Op camera’s was de politie live getuige van vandalisme.

Volgens de politie gooide hij een verkeersbord en fiets wild in het rond. De fiets en het verkeersbord kwamen terecht in het water van de fontein. Toen de patrouille ter plaatse was, stelde de man zich nogal agressief op. Hij bleek voor geen enkele rede vatbaar en werd dan maar bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Intussen is de man alweer vrijgelaten, met een proces-verbaal aan zijn been.