Politie opgeroepen voor luide knallen: jongeren rijden rond en gooien vuurwerk en bommetjes door raam Bart Boterman

27 februari 2020

18u14 0 Oostende De politie van Oostende kreeg donderdagnacht rond 2 uur verschillende meldingen van luide knallen in het stadscentrum. Patrouilles op het terrein hoorden die knallen eveneens en deden nazicht van de omgeving. Plots kwam een voertuig in het vizier.

In het voertuig zaten vier jongeren uit het Antwerpse die rondreden en bommetjes en vuurwerk uit het raam gooiden. Dat is verboden in Oostende en zorgt bovendien voor geluidsoverlast. Ter hoogte van het casino hield een patrouille de wagen staande. In het voertuig vond de patrouille een zak met bommetjes en vuurwerk, dat in beslag werd genomen. Alle vier de jongeren, tussen de 17 en 20 jaar, kregen een GAS-boete.