Politie Oostende plant acties op strand om zeehonden te beschermen: boete en zelfs celstraf mogelijk Bart Boterman

24 april 2020

13u42 10 Oostende De politie van Oostende voert dit weekend gerichte acties om wandelaars op het strand genoeg afstand te laten houden van zeehonden. De voorbije weekends is gebleken dat sommigen vlakbij selfies namen of hun honden te dicht lieten komen. Dat is slecht voor het welzijn van de dieren én ook gevaarlijk. Wie zich niet gedraagt, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf.

Zeehonden die op het strand uitrusten of er zonnen, zijn al lang geen uitzondering meer. Maar voor veel strandbezoekers is het een aangename verrassing om een zeehond te spotten. “Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor en voor veel strandgangers is de verleiding groot om een foto te maken. Dat kan natuurlijk, al is het niet de bedoeling om selfies te nemen. Hou dus voldoende afstand: 20 meter is een goede vuistregel en hou zeker ook honden er weg van. Honden zijn welkom op het strand in Oostende, maar je hoort je dier te allen tijde in bedwang te kunnen houden”, communiceert het stadsbestuur. “Ten eerste om andere recreanten niet te hinderen, maar ook om de zeehonden niet lastig te vallen. Honden vinden de zeehonden doorgaans heel interessant: grijp dus snel in als het nodig is.”

Boetes en celstraffen mogelijk

Stad Oostende plaatste hierover al infovlaggen en sensibiliseringsborden aan de westelijke en de oostelijke strekdam. Komend weekend zal de politie zelfs nog een tandje bij steken om de zeehonden te beschermen. Zeehonden genieten in Vlaanderen wettelijke bescherming onder het ‘soortenbesluit’ van 15 mei 2009. Daarin staat dat wie rustende zeehonden verstoort, kan bestraft worden met een boete van 100 euro tot veel hoger, of met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.

Banaanhouding

Veel wandelaars bellen overigens de hulpdiensten, omdat ze denken dat een zeehond op het strand ziek of gewond is. In het merendeel van de gevallen zijn dieren evenwel kerngezond en zoeken ze alleen een plekje om te rusten. Een gezonde zeehond herken je aan zijn ‘banaanhouding’. Hij is ook alert, gromt regelmatig en vertoont geen wondjes.