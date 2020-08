Politie onderzoekt vijf inbraken in bestelwagens langs Elisabethlaan Mathias Mariën

31 augustus 2020

18u08 0 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken zondagnacht langs de Elisabethlaan.

In de loop van de nacht werd er ingebroken in vijf bestelwagens. De buit betrof hoofdzakelijk werkmateriaal. Van de dader(s) is voorlopig geen spoor.