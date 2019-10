Politie onderzoekt mogelijke aanval op 13-jarig meisje Bart Boterman

15 oktober 2019

16u56 0 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een mogelijke aanval op een 13-jarig meisje in de fietstunnel aan het Kennedyrondpunt, maandagmiddag.

Volgens haar verklaringen was ze op de terugweg van school toen ze werd aangevallen en iemand haar in elkaar sloeg. Daarna was ze urenlang spoorloos en naar eigen zeggen werd het meisje wakker in het park in de Vuurtorenwijk. Nog voor de feiten, ‘s morgens, zou haar moeder haar als vermist hebben opgegeven. De politie van Oostende bevestigt dat er een aangifte is geweest.

“We onderzoeken of de feiten al dan niet hebben plaatsgevonden. Daarvoor doen we onder meer een analyse van camerabeelden en een buurtonderzoek. We stellen alles in het werk om deze zaak uit te klaren", zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. De moeder van het meisje plaatste een bericht op Facebook over de mogelijke aanval op haar dochter. Het bericht werd inmiddels 1.000 keer gedeeld.