Politie onderzoekt inbraken in drie bedrijven langs dezelfde straat Mathias Mariën

03 november 2019

18u19 0 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken langs de Hooggeleedstraat.

De eigenaar van een bedrijf merkte zondagochtend op dat er was ingebroken in zijn zaak. Uit nazicht van de politie bleek dat er in totaal in drie bedrijven in de straat werd ingebroken. De buit was telkens elektronisch materiaal. Er werd ook één auto gestolen. De politie stelde een proces-verbaal op. Van de daders is vooralsnog geen spoor.