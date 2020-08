Politie onderzoekt brandstichting in appartement in aanbouw Mathias Mariën

27 augustus 2020

13u08 0 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een brandstichting op een bouwwerf langs de Rietmusstraat.

Woensdagnacht staken vandalen daar materiaal in brand. Volgens het parket van Brugge gaat het om een brand in een appartement in aanbouw. Volgens de branddeskundige is er met zekerheid sprake van kwaad opzet. Een verdachte is er nog niet opgepakt.