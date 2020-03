Politie neemt intrek in nieuwe kantoren. Handelaars willen snel nieuwe invulling voor gebouwen in Alfons Pieterslaan Leen Belpaeme

03 maart 2020

18u04 3 Oostende De politie van Oostende zit vanaf nu volledig in het nieuwe politiekantoor in de Lijndraaiersstraat 5. De site op de Alfons Pieterslaan is gesloten en niet langer bemand. Er is momenteel nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw dat eigendom is van de Regie der Gebouwen van de federale overheid. De handelaars in de straat zijn vragende partij dat er zo snel mogelijk een nieuwe invulling komt.

Sinds dinsdag kan je niet meer terecht in het politiekantoor in de Alfons Pieterslaan, maar in het volledig nieuwe politiekantoor op het Hazegras. Alle diensten bevinden zich in het nieuwe gebouw, met uitzondering van de wijkkantoren en de trainingssite in Zandvoorde. Dat heeft niet enkel gevolgen voor de politie zelf, maar ook voor de omgeving van de Alfons Pieterslaan. Niet enkel zullen de omliggende horecazaken iets minder verkopen aan de 270 personeelsleden, ze hopen vooral dat er snel een nieuwe invulling komt voor de site. “We zullen niet veel cliënteel verliezen, maar het zou inderdaad goed zijn als de gebouwen geen jaren leeg blijven staan. Ik heb niet meteen een voorstel, maar het zou wel iets moeten zijn dat een meerwaarde biedt aan de straat. Het mag zeker een eetgelegenheid zijn. Mensen hebben dan een extra reden om naar de straat te komen. Het is dan aan ons om eruit te springen, zolang het maar iets is dat volk trekt”, zegt Nick Vosselman van Eethuis De Combi.

Foodcourt

De zaken gaan momenteel wel goed in de Alfons Pieterslaan, dat was in het verleden niet altijd het geval. “We doen veel moeite om reclame te maken via sociale media en dat werkt. Ik krijg klanten over de vloer van over gans België. Ze komen niet speciaal voor ons naar Oostende, maar als ze hier zijn komen ze wel naar ons om te eten.” Ook David Pottier van de Prifix, al jarenlang een vaste waarde in de straat, ziet momenteel een bloeiende handel in de wijk. “Er zijn een paar nieuwe zaken bijgekomen. Er was in het verleden inderdaad een grote leegstand, maar dat is nu al grotendeels opgelost door de juiste zaken op de juiste plaats.” Ook David wil snel een nieuwe invulling voor het politiekantoor. “Hoe sneller, hoe beter. Een foodcourt, zoals in het verleden geopperd werd, vond ik geen slecht idee. Het is een grote site, het zou zeker een grote aantrekking kunnen hebben.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) gaf op de gemeenteraad al toelichting over het dossier. “De Regie der Gebouwen is vermoedelijk aan het kijken welke invulling er kan gegeven worden aan het gebouw dat van hen is. Het is nog zeer onduidelijk wie de volgende minister wordt die de gebouwen onder zijn bevoegdheid krijgt. We zullen de zaken wel op de voet volgen om te kijken wat er met het gebouw zal gebeuren. Er zijn al plaatsbezoeken geweest om te kijken naar de staat van het gebouw. Ik zal vragen aan onze volksvertegenwoordigers in het federaal parlement om het dossier van nabij op te volgen.” Ondertussen doen al geruchten de ronde dat er een opvangcentrum zou komen voor vluchtelingen. “Het is zo dat de federale overheid altijd zal bekijken wat de mogelijkheden zijn en dat er extra opvangplaatsen gezocht worden in hun eigen gebouwen, maar dit is zeker nog niet aan de orde voor deze gebouwen in Oostende.” Tom Germonpré (sp.a-stadsmakers) pleitte er in de gemeenteraad nog voor dat de stad een sturende rol opneemt in het dossier in kader van de ontwikkeling van strategische zones in de stad. “De stad zou beter zelf voorstellen doen en intern met de stedelijke diensten bekijken welke invulling dit gebouw kan krijgen.”