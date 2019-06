Politie moet twee keer tussenkomen op lijnbus: ruzie onder reizigers en problemen met agressieve autobestuurder Siebe De Voogt

16 juni 2019

21u13 0 Oostende De lokale politie van Oostende moest zondagnamiddag tot twee keer toe uitrukken voor problemen op of rond een bus van De Lijn. De eerste keer kregen reizigers het onderling aan de stok. In het tweede geval maakte een agressieve autobestuurder het te bont.

Het eerste feit vond omstreeks 14.30 uur plaats op de Derbylaan. Enkele reizigers op een lijnbus kregen onderling ruzie over enkele zitplaatsen. De discussie liep zodanig uit de hand dat de politie moest tussenkomen om de gemoederen te bedaren. Om 15.45 uur liep dan weer een melding van verkeersagressie binnen uit de Gouwelozestraat. De bestuurder van een Volkswagen Golf had het plots gemunt op een bus van De Lijn. Hij ging voor de bus rijden en stond enkele malen flink op de rem. Daarna bleef de man de buschauffeur op agressieve wijze uitdagen. De politie snelde ter plaatse, waarop de agressieve bestuurder wegvluchtte met zijn wagen. De buschauffeur was zwaar onder de indruk van de verkeersagressie, maar bleef verder ongedeerd.