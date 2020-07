Politie moet kiosk in Leopoldpark tot twee keer toe ontruimen door overlast Bart Boterman & Timmy Van Assche

16 juli 2020

17u50 4 Oostende De politie van Oostende heeft donderdag tot twee keer toe de kiosk in het Leopoldpark moeten ontruimen nadat groepen mensen er samentroepten, sterke drank nuttigden of drugs gebruikten. De politionele actie kwam er op uitdrukkelijke vraag van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Hij nam ook maatregelen om dergelijke toestanden te vermijden in de toekomst.

“Kort voor de middag liep ik door het Leopoldpark en zag ik hoe een tiental mensen er samen flessen whisky aan het drinken was. Het was allerminst een fraai beeld voor een toeristische stad zoals Oostende. Het zag er bovendien allesbehalve hygiënisch uit”, zegt Tommelein. Het ging om een groep van een tiental mensen uit het daklozenmilieu. “Ik heb de politie gevraagd om op te treden op basis van de stedelijke verordening die stelt dat er geen alcohol mag genuttigd worden op het openbaar domein. De groep mensen verklaarde dat ze er zouden kamperen. Dat is al helemaal niet de bedoeling van de kiosk”, aldus de burgemeester. Een iemand werd ook nog bestuurlijk aangehouden.

Enkele uren later, rond 16 uur, was het opnieuw prijs. “Ik wandelde opnieuw doorheen het Leopoldpark en een andere groep had de kiosk al ingenomen. Het ging om een vijftiental mensen dit keer. Ze hadden zelfs de banken uit het park op de kiosk geplaatst en er een soort clandestien café van gemaakt. Opnieuw vroeg ik de politie om op te treden”, gaat Bart Tommelein verder. Bij deze groep waren er vermoedens dat het ging om illegalen. De politie arresteerde het vijftiental en nam hen mee voor verhoor. Er werd ook gecontroleerd op drugs.

Maatregelen getroffen

“Dergelijke toestanden, met overlast tot gevolg, kunnen absoluut niet door de beugel. Dit is geen mooie promotie voor Oostende, zeker niet tijdens het toeristisch seizoen. Onze stad zet hard in op netheid en hygiëne. Ik heb beslist om de banken te laten wegnemen zodat men er niet meer samentroept. Ook wordt het poortje van de kiosk, dat eigenlijk dient als podium voor optredens, vervangen. Zo is de plaats niet meer voor iedereen toegankelijk”, aldus de burgervader.

“Het is overigens helemaal niet de bedoeling om daklozen te viseren, integendeel. We zijn sociaal voelend als stad en hebben begrip voor hun situatie. We hebben een goed werkend doorgroeihuis en een daklozenopvang waar de mensen terechtkunnen. Ook tijdens de coronacrisis zijn grote inspanningen geleverd om die mensen niet aan hun lot over te laten”, besluit Tommelein.