Politie leidt grote verkeersdrukte op Torhoutsesteenweg in goeie banen, personeel Colruyt begeleidt bezoekers naar parkeerplaats Timmy Van Assche

13 maart 2020

11u27 10 Oostende Op de Torhoutsesteenweg in Oostende is het momenteel ontzettend druk. De politie is ter plaatse om het vele verkeer, dat naar of van één van de supermarkten wil, in goeie banen te leiden ter hoogte van supermarkt Colruyt.

Ondanks de oproep om niet te gaan hamsteren, was het toch erg druk bij de grote supermarkten aan de Torhoutsesteenweg in Oostende. Al van vlak voor de openingsuren was het aanschuiven geblazen. Zo moest de politie bij supermarkt Colruyt even de toegang tot de winkel in goeie banen leiden. Het was de voorbode van een drukke voormiddag voor de politiediensten. Zo moesten enkele agenten het verkeer regelen dat de parking van de supermarkt wil oprijden of verlaten.

Colruyt

Bij Colruyt zelf werden enkele medewerkers ingeschakeld om automobilisten te duiden op al dan niet vrije parkeerplaatsen - kwestie van een goeie verkeerscirculatie. In de winkel zelf was het opvallend rustig, ook al zijn er al heel wat rekken leeg. Toiletpapier, pasta en rijst - vooral van de goedkopere merken - lijken momenteel erg in trek.