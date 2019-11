Politie legt illegale rave-party in spookloods stil Bart Boterman

01 november 2019

17u18 7 Oostende In een leegstaande, verlaten loods in Oostends havengebied is vrijdagmorgen rond 10.30 uur een illegale rave-party stilgelegd door de politie. De fuif had de hele nacht geduurd en l iep al op zijn einde. “Toch waren nog zo’n 50 feestgangers aanwezig. Een groot aantal daarvan werd gecontroleerd op drugs. We doen verder onderzoek naar wie achter de organisatie zit", zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende.

Het was de scheepvaartpolitie die vrijdagmorgen lucht kreeg van activiteiten de verlaten, open loods in de Esperantolaan, de zogenoemde spookloods. Voor de fuif was geen vergunning. De scheepvaartpolitie ging over tot controles en riep de lokale politie van Oostende ter versterking. “De aanwezigen betroffen mensen uit verschillende Vlaamse provincies. Sommigen probeerden tevergeefs aan de controles te ontsnappen. Uiteindelijk werden tijdens controles zes personen betrapt met - of onder invloed van - drugs. Zij kregen een proces-verbaal”, aldus commissaris Katrien Jonckheere.

“Het is uiteraard verboden om zomaar een fuif te organiseren zonder melding bij stad of politie. Wij laten dit niet passeren en voeren verder onderzoek naar wie instaat voor de organisatie”, aldus Jonckheere.