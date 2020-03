Politie laat alle wijkkantoren sluiten, aangiftes enkel nog mogelijk in nieuw commissariaat Bart Boterman

10u20 0 Oostende De politie van Oostende laat tot nader order alle wijkkantoren in de badstad sluiten, als maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Voor dringende aangiftes kunnen burgers terecht in het nieuwe politiecommissariaat in de Lijndraaiersstraat 5. Enkel daar zal het onthaal geopend zijn. “We nemen deze maatregel om onze mensen en de burger zo goed als mogelijk te beschermen. Bel eerst naar onze diensten om te vragen of je werkelijk ter plaatse moet komen. Een aantal aangiftes kan ook telefonisch behandeld worden. Je kan terecht op het nummer 059/70.11.11", luidt de mededeling van de politie.