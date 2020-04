Politie houdt 39 honden tegen op Oostendse luchthaven, bestemd voor Egypte Bart Boterman

09 april 2020

17u39 0 Oostende Op de luchthaven van Oostende zijn donderdagmiddag 63 Duitse- en Mechelse herders tegengehouden door de politie voordat ze op een cargovlucht richting Egypte zouden worden gezet. 39 van de 63 honden hadden namelijk geen gezondheidscertificaat bij zich.

De honden zijn volgens de politie bestemd voor de veiligheidsdiensten in Egypte en afkomstig uit Slowakije. Via Nederland werden ze met bestelwagens naar de Oostendse luchthaven overgebracht om donderdagnacht overgevlogen te worden. De politie werd echter verwittigd door het luchthavenpersoneel omdat niet alles koosjer leek. “Alle honden hebben paspoorten bij zich, zijn gechipt en zijn ingeënt tegen rabiës. Bij 39 honden ontbrak echter een gezondheidscertificaat en dat is eveneens verplicht. Een dierenarts moet namelijk eerst oordelen of de dieren geschikt zijn om te reizen over landsgrenzen heen”, zegt Alain Peeters, eerste hoofdinspecteur van de dienst Dierenwelzijn en Milieuhandhaving.

Veiligheidshonden worden verkocht aan prijzen tot 2.500 euro, dus er valt veel geld mee te verdienen. Sommige broodfokkers proberen echter meer winst te maken door geen extra kosten te maken aan gezondheidscertificaten. “Maar dat komt het dierenwelzijn niet ten goede. De Europese regels zijn er niet voor niets. De 39 honden zonder gezondheidscertificaat worden verplicht teruggestuurd naar Nederland. De andere 24 mogen alsnog richting Egypte vliegen. In het kader van het dierenwelzijn hebben we eerst alle honden uit hun bench laten halen om te drinken, eten en hun behoefte te doen. Ze hebben nog een lange reis voor de boeg”, aldus Alain Peeters. De zaak wordt verder onderzocht om eventueel nog meer fraude aan het licht te brengen.