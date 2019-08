Politie haalt worstelende twintigers uit elkaar op Monacoplein Siebe De Voogt

09 augustus 2019

18u58 0 Oostende Op het Monacoplein in Oostende is de politie vrijdagmorgen moeten tussenkomen in een vechtpartij. Twee twintigers lagen op de grond met elkaar te worstelen.

Het was een voorbij rijdende politiepatrouille die de vechtpartij omstreeks 5.45 uur opmerkte. Ze haalden de mannen, een Rus en Afghaan die in Oostende wonen, uit elkaar en sloegen hen in de boeien. De twintigers werden overgebracht naar het politiebureau. Eén van hen was ook daar nog niet bedaard en werd enkele uren opgesloten in de cel om te kalmeren.