Politie haalt niet-verzekerde auto met vervallen nummerplaat uit verkeer dankzij ANPR-camera Bart Boterman

20 januari 2020

15u40 0 Oostende De politie liet maandagvoormiddag rond 11 uur een auto takelen in de Kemmelbergstraat in Oostende. De auto werd kort ervoor geregistreerd door een ANPR-camera bij het binnenrijden van Oostende.

De nummerplaat van het voertuig was vervallen en dus was de wagen niet ingeschreven. Het voertuig bleek evenmin verzekerd te zijn. De bestuurder, een 45-jarige man uit Aalter, zal zich mogelijk voor de politierechtbank moeten verantwoorden en kreeg een proces-verbaal mee. De wagen is in beslag genomen.