Politie geconfronteerd met dieven aan het strand Jelle Houwen

23 juni 2019

10u17 0

De politie van Oostende werd zowel vrijdag als zaterdagochtend geconfronteerd met diefstallen aan het strand. Vrijdagmiddag stal een 40-jarige man twee flesjes bier uit een supermarkt in de Van Iseghemlaan. Hij nam daarop de vlucht en liep richting het strand. Daar kon een politiepatrouille hem overmeesteren en in de boeien slaan. De man was agressief en werkte niet mee. Hij kreeg een pv mee. Zaterdagochtend dan bleek een strandcabine aan de Zeedijk te zijn opengebroken. Uit de cabine werd heel wat gerief zoals handdoeken en strandgerief gestolen. De dieven zijn echter onbekend. Ook hier werd een pv opgemaakt.