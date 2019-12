Politie drie keer opgeroepen voor diefstal Bart Boterman

20 december 2019

16u01 0 Oostende De politie van Oostende moest donderdagnamiddag en -avond drie keer tussenkomen voor feiten van diefstal in winkels en een dancing.

Het begon rond 16 uur in het Kruidvat in de Kapellestraat, waar een 20-jarige vrouw uit Oostende betrapt werd op stelen. De gestolen spullen werden uiteindelijk vergoed. Rond 18 uur kwam er een oproep uit de Delhaize in de Leopold III-laan. Daar bleek het te gaan om een man zonder papieren die etenswaren wou stelen. Hij werd meegenomen naar het commissariaat ter identificatie. Rond 22.30 uur zakte de politie af naar een dancing in de Langestraat. Een deejay had zijn smartphone naast de draaitafel gelegd, maar was enkele ogenblikken later verdwenen. De politie vroeg de camerabeelden op en startte een onderzoek.