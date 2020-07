Politie betrapt dealer op heterdaad en treft bij hem thuis aanzienlijke hoeveelheid drugs aan Siebe De Voogt

19 juli 2020

17u04 0 Oostende In Oostende is zaterdagnamiddag een drugsdealer op heterdaad betrapt. Bij een huiszoeking trof de politie nog heel wat drugs aan. De man en zijn vrouw zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Het Brugse parket vraagt hun aanhouding.

Het koppel is geen onbekende voor het gerecht. Beiden werden in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten. Zaterdagnamiddag liep de man opnieuw tegen de lamp, terwijl hij drugs aan het verkopen was. Bij een huiszoeking trof de politie nog een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aan. Volgens het Brugse parket ging het vooral om speed en cannabis, maar ook om wat cocaïne. De dealer en zijn vrouw werden na de doorzoeking van hun woning gearresteerd en zullen voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal beslissen of ze aangehouden worden.