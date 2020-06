Poetspunt verdeelt Think Pink-mondmaskers en geeft werknemers coronapremie Timmy Van Assche

24 juni 2020

17u25 2 Oostende Dienstenbedrijf Poetspunt Oostende/Gistel slaat de handen in elkaar met Think Pink voor een grote bestelling van mondmaskers om klanten en medewerkers te beschermen. Bovendien voorziet Poetspunt een premie voor haar medewerkers die door de lockdown werden getroffen.

Poetspunt telt 200 poetskrachten en nog eens 1.800 klanten. “Om de gezondheid van iedereen te garanderen, waren we genoodzaakt de activiteiten tijdelijke ‘on hold’ te zetten”, geven directeur Michel Vincke en voorzitter Vanessa Vens mee. “Daarom werden alle werknemers op tijdelijke werkloosheid geplaatst op 23 maart. Op 17 april werd stapsgewijs heropgestart. Die tijdelijke werkloosheid had echter een impact op de inkomsten van de ruim 200 werknemers. De raad van bestuur besliste dan ook om voor die werknemers een coronapremie te voorzien van 100 euro. Hiermee willen we aantonen dat we de inzet van de medewerkers absoluut waarderen. Eerder hadden we al maaltijdcheques van 8 euro per dag en een geschenkbon van 40 euro met eindejaar ingevoerd.”

Fenomenaal bedrag opgehaald

Poetspunt gaat ook een samenwerking aan met de vzw Think Pink, die zich inzet in de strijd tegen borstkanker. Dankzij de vzw worden maar liefst 5.000 gepersonaliseerde mondmaskers geschonken aan de klanten van Poetspunt en aan de medewerkers. Begin juli worden ze verdeeld. Think Pink heeft bijvoorbeeld ook al de stad Oudenburg van mondmaskers voorzien. “Dankzij de verkoop van comfortabele maskers aan organisaties, bedrijven, steden en gemeenten, en particulieren kunnen we noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker blijven financieren”, zegt voorzitter Heidi Vansevenant. “We hebben intussen 525.000 euro opgehaald, een fenomenaal bedrag.”

Poetspunt verdeelde bij de heropstart ook veiligheidskits met daarin 600 katoenen mondmaskers die door vrijwilligers binnen en buiten de organisatie werden gemaakt.