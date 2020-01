Poetspunt Oostende ziet 3 trouwe medewerkers op pensioen vertrekken Timmy Van Assche

02 januari 2020

15u54 0 Oostende Poetspunt Oostende wuifde Christianne Vandenbilcke, Chantal Tilleman en Clementine De Nil uit, die jarenlang deel uitmaakten van de ploeg. De dames vertrekken op pensioen.

Christianne werkte sinds de zomer van 2006 voor Poetspunt Oostende. Clementine en Chantal sinds 2005. “Het zijn fantastische medewerkers die allemaal een lange staat van dienst hebben bij Poetspunt Oostende. Trouwe, geëngageerde medewerkers met het hart op de juiste plaats”, zegt directeur Michel Vincke. “Naast hun pensioengerechtigde leeftijd en hun lange staat van dienst, hebben deze dames nog wel wat gemeen: uitermate beleefd, steeds een vriendelijk woord of een lach, behulpzaam naar hun klanten en onze organisatie. Ze droegen hun klanten op hun handen en zorgden zo voor een algemene tevredenheid bij klanten en administratie. Nooit kregen we klachten of meldingen, wel integendeel, niets dan lof.”

De dames werden uitgenodigd op kantoor waar op hun pensioen werd geklonken en waar ze door voorzitter Vanessa Vens in de bloemetjes werden gezet en elk een mooie cadeaubon in ontvangst mochten nemen.